Beim Konzert hören die Talente aufeinander

Ketsch.Die Ensemblekonzerte der Musikschule Bezirk Schwetzingen haben eine 30-jährige Tradition, die nicht zum ersten Mal in der Rheinhalle Ketsch weitergeführt wurde. Immer wieder können Kinder und Jugendliche zeigen, was es heißt, miteinander zu musizieren. Das bedeutet nicht nur, sein eigenes Instrument zu beherrschen, sondern auch auf die anderen zu hören, sich in Tempo und Lautstärke

...