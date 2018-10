Beim Kreativmarkt neueste Trends kennenlernen

Ketsch.Der Kreativmarkt in Heddesheim ist mittlerweile in der Region bekannt und ebenso beliebt. Auf vielfachen Wunsch gibt es nun eine Herbstedition des Design- und Kunstangebotes in der Ketscher Rheinhalle. Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Oktober, wird sie zum Marktplatz für handgemachtes, unabhängiges Design und originelle Ideen sowie zum Treffpunkt für all jene, die mit ihrer handwerklichen Arbeit neue Wege gehen und Alternativen zum Mainstream und Massenware anbieten oder suchen.

Passend zum Herbstanfang bringen über 80 Aussteller die neuesten Kreativtrends für die kalte Jahreszeit mit. Auch der Bereich Patchwork, Mode, Stoffe und Wolle präsentiert die neuesten Kollektionen – genauso wie zahlreiche Designer, die mit ihren Labels wahre Unikate „Handmade in Germany“ zeigen, wie es in einer Pressemitteilung der VT-Veranstaltungen heißt. So können sich die Besucher an den Ständen der Aussteller am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr inspirieren lassen und die neuesten Ideen und Trends kennenlernen. Die passenden Techniken werden in Workshops gezeigt und das benötigte Material kann vor Ort erworben werden.

Dabei muss es aber nicht immer das Neueste sein. Am Stand von Reinhold Jakob aus Bürstadt zum Beispiel wird es eine große Auswahl an antiken Knöpfen und Perlen aus Böhmen geben. Vor allem bei Designern stoße sein Angebot auf großes Interesse, umlagerten sie in der Vergangenheit schon in den frühen Morgenstunden die Unikate. Den passenden antiken Modeschmuck gibt’s natürlich gleich dazu. Wer am Stand von Jakob nicht fündig wird, kann es bei „Magicbeads“ aus den Niederlanden probieren. Mit einem umfangreichen Abgebot an Perlen, Steinen, Strass und Zubehör lässt man hier keine Wünsche offen.

Edles als sieben Ländern

Aus Frankfurt bringt „Cutandsquare“ Patchworkstoffe und Zubehör mit. Die Auswahl an Material für Patchworkliebhaber kennt keine Grenzen. Auch an vielen weiteren Ständen gibt es Stoffe, handgefärbte Wolle und Nähzubehör für begabte Hobbyschneider. Bastelfreunde kommen unter anderem beim „S’Ideenstüble“ aus Kirchheim auf ihre Kosten. Am Messestand gibt es ganz unterschiedliche Papiere, 3D-Bogen, Sticker, Stanzer, Werkzeuge und mehr. Auch am Stand von „Stampin’ Up!“ darf gestempelt und allerlei gebastelt werden. Weitere Aussteller aus den Niederlanden präsentieren die neuesten Trends aus Europa und Übersee.

Natürlich gibt es bei dutzenden Künstlern und Designern aus insgesamt sieben Nationen auch Gemälde, Kunstwerke, Designobjekte und Edles für die Einrichtung zu Hause. In der fröhlichen Marktatmosphäre finde jeder Besucher etwas zum Verschenken oder Selber-Haben-Wollen, sind die Objekte doch künstlerisch, ungewöhnlich, einzigartig, verrückt, poetisch, skurril, handgemacht und wertvoll, wie es weiter in der Mitteilung heißt.

Austausch mit Ausstellern

Der Besuch des Kreativmarktes bietet dabei – wie auch sein Pendant in Heddesheim – nicht nur das bewusste Konsumieren individueller Einzelstücke statt der üblichen Massenware, sondern auch ein unterhaltsames Verweilen in einem kreativen und künstlerischem Ambiente und die Möglichkeit zum Austausch mit Künstlern, Handwerkern, Designern und Kulturschaffenden. Kulinarische Leckereien aus Frankreich, Italien, Österreich und natürlich Deutschland runden das Angebot ab.

Beim Kreativmarkt ist jeder als Aussteller willkommen, egal ob Hobbykünstler oder gewerblicher Anbieter. Einige Restplätze stehen noch zur Verfügung, wie die VT-Veranstaltungen mitteilen. Auch könne man sich – unabhängig ob Anbieter oder Besucher – an den zahlreichen Workshops und Vorführungen beteiligen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.10.2018