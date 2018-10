Beim Menschenkicker vorne mit dabei

Ketsch.Das Kolpingwerk Deutschland hatte die Kolpingjugend aus der ganzen Bundesrepublik nach Frankfurt am Main eingeladen. Neue Impulse sammeln, Motivation stärken, feiern, vernetzen, und vor allem: neue Leute kennenlernen – das war die Ansage, heißt es in einer Pressemitteilung.

So pilgerten 1200 Jugendliche mit Betreuern nach Frankfurt und erlebten ein bewegendes Wochenende. Unter den Themenschwerpunkten „Glaube“, „Politik“ und „Verband“ stand ein vielseitiges Programmangebot parat. Im Mainhaus – hier gründete Adolph Kolping 1862 die erste Gesellenunterkunft für Frankfurt – fanden Workshops zu verschiedensten aktuellen Themen statt wie Fluchtursachen, Zukunftswerkstatt, Gemeinschaftsspiele oder Bibliolog.

Mit wehenden Bannern

Am Roßmarkt präsentierte sich die Kolpingjugend der breiten Frankfurter Öffentlichkeit. Bei Podiumsdiskussionen gab es regen Austausch zu Themen wie Europa, Bewahrung der Schöpfung und die Zukunftsprozesse des Kolpingwerkes unter Einbezug des Publikums. An verschiedenen Ständen gaben Kolpingverbände Einblick in ihre Arbeit und zogen zahlreiche Gäste an. Auch Gemeinschaft und Freude kamen nicht zu kurz – beim Malen, dichten oder einfach im Austausch mit anderen Kolpingjugendlichen und den Menschen in Frankfurt. Beim „Menschenkicker“ – eine große Version vom Tischfußball, schnitten die Ketscher mit dem zweiten Platz gut ab.

Bei strahlendem Sonnenschein und den Klängen des Sternenklar-Songs zogen die Banner der Kolpingjugend gegen Ende des Treffens wieder am Roßmarkt ein – gefolgt von Bischof Georg Bätzing aus Limburg als Schirmherr der Veranstaltung. Gemeinsam mit Weihbischof Johannes Wübbe aus Osnabück zelebrierten Kolping-Bundespräses Josef Holtkotte und Diakon Andreas Stellmann den Gottesdienst zum großen Abschluss. mf

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.10.2018