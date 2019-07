Beim Rückwärtssalto spritzt das Wasser

Wenn Constantin eintaucht, werden die Zuschauer am Beckenrand nass. © Gabler

Ketsch.Von unserer Mitarbeiterin

Nathalie Gabler

Ketsch. Der Blick geht nach unten. Fünf Meter in die Tiefe. Im Handstand hält sich Constantin an der Absprungkante des Brettes fest. Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Der Elfjährige zögert nicht. Er ist in seinem Element. Mit einem Salto taucht er im Springerbecken ein. Das Wasser spritzt nach allen Seiten, die Zuschauer rund um den

...