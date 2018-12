Beim Sitztanz wird eine Schneeballschlacht nachgespielt

Ketsch.Um Gottvertrauen, wie es einst Bischof Nikolaus vorgelebt hatte, ging es in der letzten Veranstaltung des Seniorenwerks in diesem Jahr, die Diakon Heiko Wunderling mit einem Gottesdienst eröffnete. Im Nebenzimmer machte sich danach Adventsstimmung breit: Es duftete herrlich nach Tannengrün und frischem Kaffee und brennende Kerzen zauberten eine heimelige Atmosphäre in den Raum.

Die munteren Kinder des Waldhorts konnten derweil ihren Auftritt kaum erwarten. Sie stürmten noch vor der obligatorischen Kaffeetafel mit ihren Betreuern Robert Neidig, Valerie Kummer und Margit Fritze-Owens auf die Bühne und begeisterten die Senioren mit ihren Vorträgen. Zuerst sangen sie vom Stern über Bethlehem, der sie zum Jesuskind führen möge. Das Gedicht vom schmackhaften Bratapfel ließ auch den Senioren das Wasser im Mund zusammenlaufen. Die fröhliche Kinderschar verabschiedete sich mit „Ihr Kinderlein kommet” und alle sangen mit. Barbara Kreichgauer und Annette Meixner belohnten die jungen Künstler mit Süßigkeiten.

Im goldenen Gewand

Und dann kam der Nikolaus. Diakon Heiko Wunderling hatte sich – golden gewandet und mit Mitra und Bischofsstab – als Bischof Nikolaus verkleidet. Er erzählte vom beschwerlichen Leben des heiligen Mannes um das Jahr 300, der Folter bei der Christenverfolgung über sich ergehen lassen musste und stets für die Armen da war. Außerdem sei St. Nikolaus neben St. Sebastian bis heute ebenfalls Schutzpatron der Seeleute. Wunderling stellte die Quizfrage, welche Nikolaus-Ausstattung er als Diakon bei kirchlichen Diensten nicht tragen darf. Die Senioren kannten sich aus: Mitra und Bischofsstab war die Lösung. Weil alle Senioren brav gewesen waren, bescherte der Nikolaus sie mit dekorativen Schneekugeln.

Mit dem Sitztanz brachte Annette Meixner Bewegung in die Reihen. Sie wanderten durch den Schnee, fingen dicke Flocken auf, formten Schneebälle und schüttelten die weiße Pracht von der Bekleidung ab. Auf den Tellern luden vier Gebäck-sorten zum Naschen ein. Dazu hatten Barbara Kreichgauer und Annette Meixner Bedeutungen parat.

Bedeutung von Spekulatius

Lebkuchen wurden früher in Klöstern gebacken und an Arme verteilt. Spekulatius bedeutet: „Einer, der euch gibt“, eben wie der Nikolaus. Zimtsterne mit orientalischen Gewürzen wiesen darauf hin, dass die Heiligen Drei Könige aus dem Orient kamen. Christstollen, außen weiß wie die Windeln eines Babys, mögen an das Kind in der Krippe – „in Windeln gewickelt” – erinnern. Abschließend wurde das fleißige Helferteam für die ehrenamtliche Mitarbeit in diesem Jahr beschenkt. gp

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 11.12.2018