Beliebte Melodien zum Frühlingsanfang

Ketsch.Die Musiker Manfred Wöhr (Geige) und Dieter Klee (Klavier) aus Hockenheim trafen den Geschmack der Senioren beim Altennachmittag mit gerne gehörten Volksliedern und Operettenmelodien.

Sie starteten ihr Hauskonzert mit „Grüß euch Gott, alle miteinander” aus der Operette der Vogelhändler von Karl Zeller. Ursprünglich sei Zeller Jurist und Beamter gewesen, seine Kompositionen gerieten jedoch zu Ohrwürmern, wusste Manfred Wöhr. Walzerkönig Johann Strauß Sohn füllte damals die Ballsäle, die Musikanten intonierten aus der Operette Fledermaus „Trinke Liebchen trinke schnell” und „Glücklich ist, der vergisst, was nicht mehr zu ändern ist”. Sie machten einen Schlenker in die Zeit von Engelbert Humperdinck und spielten aus dessen Oper Hänsel und Gretel „Brüderlein, komm tanz mit mir“. Da machten die Senioren mit, wie bei einer Gymnastik: Die Füße gingen trapp, trapp, trapp, die Hände klatsch, klatsch, klatsch, das Köpfchen nick, nick, nick.

Wagners Lohengrin

Sodann wurden bei „Treulich geführt” aus Lohengrin von Richard Wagner Erinnerungen an Hochzeiten wach. Im Volkslied „Ännchen von Tharau” richteten sich alle Sinne auf anhaltende Liebe selbst bei Betrübnis, Krankheit und Pein. Manfred Wöhr dirigierte den Kanon „Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder“, und weiterhin sangen sie „Alle Vögel sind schon da” mit. “„Am Brunnen vor dem Tore“ wurde von schönen Stunden unter dem Lindenbaum geträumt, wo in seine Rinde so manches liebe Wort eingeritzt war. Andächtig lauschten die Senioren Beethovens „Die Himmel rühmen” und „Freude schöner Götterfunken“. Zurück im Reich der Operetten spielten die Musikanten „Ach ich hab sie ja nur auf die Schulter geküsst“, was wohl in unserer Zeit als gefährlich ausgelegt werden könnte. Zur Erinnerung an Robert Stolz ließen sie im Wiener Prater die Bäume blühen und führten per Fiaker durch den Frühling in Wien. Die Senioren hätten Manfred Wöhr und Dieter Klee gerne noch länger zugehört.