Beliebte Workshops gehen weiter

Ketsch.Bei der TSG wird keiner müde: Vielmehr geht es mit den beliebten und bewährten Workshops Faszienyoga, Pilates und Zumba weiter. Der Neueinstieg ist ab Montag, 30. März, möglich. Die Anmeldung kann ab sofort erfolgen.

Der Kurs Faszienyoga startet am Montag, 30. März, läuft über zehn Einheiten, die jeweils montags von 11.30 bis 12.30 Uhr in der TSG-Halle absolviert werden. Pilates steht ab Dienstag, 31. März, auf dem Programm und umfasst zehn Einheiten, die jeweils dienstags von 20.30 bis 21.30 Uhr in die TSG-Halle führen. Zumba beginnt am Mittwoch, 1. April, mit zehn Abenden, die die Gruppen mittwochs von 20 bis 21 Uhr und von 21 bis 22 Uhr in der TSG-Halle vereinen. Anmeldeformulare gibt es auf der Homepage der TSG unter www.tsg-ketsch.de oder in der Geschäftsstelle, Am Waldsportplatz 4, donnerstags von 18 bis 20 Uhr, Telefon 06202/6 25 25. zg

