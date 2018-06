Bereits ein kleines Wäldchen gerettet

Anzeige

Kleine Feierstunde am Container

Die Einsparung des Papiers sei deshalb ein großer Erfolg, bilanzierten die Männer und Frauen in den blauen T-Shirts mit dem Logo des Vereins Sonnenernte. Unter ihnen war auch Daniel Giese, dessen Vater Günter im Jahr 2008 die regelmäßige Altpapiersammlung mit ins Leben gerufen hatte. „Mein Vater motivierte mich, selbst mitzuhelfen“, erinnerte sich Giese, „denn es ist eine sinnvolle Angelegenheit, hat Nutzen für die Umwelt und den Verein.“

Genau wie alle anderen freute er sich über die Tatsache, dass immer mehr Einwohner der Gemeinde die Gelegenheit nutzen, ihre Kartonagen und Papierreste anzuliefern.

Auch während der kleinen Feierstunde wechselten die Automobile im Bauhofbereich immer wieder aus. Menschen lieferten an, was sie zuhause gesammelt hatten. Auch Bücher, die dann zur Seite gestellt werden. „Dann können sie ein zweites Leben finden“, so Prendke im Gespräch mit unserer Zeitung.

Für die Menschen ist die Altpapiersammlung ein samstägliches Ritual geworden. „Viele genießen einen kleinen Plausch“, so Giese, „das sind schon regelrechte Stammkunden.“ Er fände dies wichtig, so der Ketscher, denn das gehöre für ihn zu den Pluspunkten gegenüber Onlinehandel und ähnlichen Angebote.

Bei der Frage nach Anekdoten aus zehn Jahren muss er nicht lange nachdenken. „Es kam einmal ein Mann, der meinte, er habe aus Versehen seinen Autoschlüssel mit in den Container geworfen“, so Giese. Ob er den je wiederfinden würde? Er fand! „Es dauerte 15 Minuten, aber seine Suche war erfolgreich“, freute sich der Sonnenernte-Vertreter. Dass man hin und wieder auch Kurioses fände, habe ihn nie überrascht. „Karosserieteile, aber auch unverpackte Spritzen und viel Plastikmüll“, erklärte er.

Vereine sind aktiv engagiert

Jüngst erhielten die Vereinsmitglieder Unterstützung von den Pfadfindern, die ebenfalls helfen wollen, das Klima zu schützen und soziale Einrichtungen zu finanzieren. Denn das Geld, das mit dem Altpapier verdient werden kann, ging beispielsweise schon an die Ketscher Nachbarschaftshilfe und an die Kindergärten. Kinder aus sozial schwachen Familien konnten mit zu Pfadfinder-Ferienlagern oder Schullandheimen. „Künftig möchte auch der Tischtennisclub zugunsten seiner Jugendarbeit bei uns mitmachen“, freute sich Gerhard Prendke über das Umwelt-Engagement der Vereine in der Enderlegemeinde. Gemeinsam können sie dann an einer Erhöhung des Gesamtgewichtes arbeiten, das in zehn Jahren zusammengekommen ist: Immerhin stolze 600 Tonnen altes Papier versenkten die Umweltschützer im großen Container.

Info: Mehr Informationen gibt es unter sonnenernte.npage.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.06.2018