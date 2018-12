Berühmte Duschszene

Janet Leigh und Anthony Perkins sind die Hauptdarsteller in „Psycho“. © Gehres

Ketsch.Die wohl berühmteste Duschszene der Filmgeschichte inszenierte Alfred Hitchcock in „Psycho“. Hauptdarstellerin Janet Leigh schreit als Marion Crane, nachdem der Vorhang zur Seite gejagt ist und eine Gestalt mit Messer in der Hand schemenhaft ausholt. 50 Filmschnitte und 53 Sekunden später liegt der tote Frauenkörper über der Wanne.

1960, 15 Jahre bevor „Der weiße Hai“ für die Bezeichnung „Blockbuster“ einstand, stürmten die Menschen die Kinos. Dabei ließen die Kritiker zunächst kaum ein gutes Haar an „Psycho“. Mit nur 800 000 Dollar sparte sich Hitchcock zu seinem größten kommerziellen Erfolg.

Für die insgesamt drei Minuten lange Duschszene verbrachte Janet Leigh bei den Drehs eine Woche unter der Dusche. Aus 70 Kamerapositionen wurde sie gefilmt. Sie freute sich gemäß ihrer Memoiren, dass sie nicht verschrumpelt ist. Und: Nachdem sie die Szene auf der Leinwand gesehen hatte, pflegte sie, nur noch in Ausnahmefällen zu duschen. Sie zog es vor, ein Vollbad zu nehmen.

Anthony Perkins brillierte in der Rolle des krankhaft mutterfixierten Motelbesitzers Norman Bates. Der Rolle wohnte viel Privates inne. Denn über seine Mutter sagte er öffentlich, dass sie ihn unsittlich berührt habe und sie die Schuld seiner Angst vor Frauen trage. Nach dem Film begab er sich lange in psychiatrische Behandlung. Perkins blieb dem Charakter bis zu seinem Tod 1992 treu, führte bei „Psycho III“ Regie. Teil fünf befand sich in Vorbereitung, als er an einer Lungenentzündung starb. Er hatte Aids.

Ab heute bis Mittwoch, 19. Dezember, läuft das Jubiläumsprogramm mit Filmen aus den vergangenen sechs Jahrzehnten. mab

