Besondere Botschaften

Ketsch.Es ist in der Kirchengemeinde St. Sebastian zu einer schönen Tradition geworden, in den Wochen vor Weihnachten besonders auch an die älteren und kranken Menschen zu denken. Hinter so mancher Haustür verbirgt sich Einsamkeit, Trauer, körperliches und seelisches Leid. Die Pfarrgemeinde hat sich ins Stammbuch geschrieben, besonders auch an diese Menschen zu denken.

So sollen die „Briefe der Verbundenheit“ ein wenig von der Vorfreude der Weihnacht in die Häuser und Wohnungen tragen. Nach dem Gottesdienst am 1. Adventssonntag stehen die „Briefe der Verbundenheit“ wieder in den Kirchen und Pfarrämtern zum Austeilen bereit. Die Briefe sind nicht adressiert und unverschlossen, so dass jeder Gottesdienstbesucher einen oder mehrere Briefe mitnehmen und zu Menschen – nach Hause, ins Krankenhaus oder in ein Altenheim – bringen kann. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 01.12.2018