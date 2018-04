Anzeige

Ketsch.Fröhliches Kinderlachen ist Programm, wenn das Central Kino zu den Sun Day Movies einlädt, so auch am Ostersonntag, wo zudem Hase Augustin mit „Papa“ Werner Ries jeden Gast persönlich begrüßte.

Ries hat eine Doppelfunktion an diesem Morgen, weil er zudem Fachmann für das Spiel der Könige – Schach – ist, das im Film „Queen of Katwe“, der gezeigt wurde, eine zentrale Rolle spielt. Um auf das Thema einzustimmen, hatte sich Moderatorin Janine Marielle Ruch neben Ries den jungen Syrer Abbas Halaweh Albunni und den Gambier Lamin Ceesay zum sonntäglichen Kinoevent, das immer am ersten Sonntag eines Monats stattfindet, eingeladen.

Ries schilderte kurz, dass es wenige Frauen gebe, die Schach spielen würden. Er selbst gehöre zum Schachclub Ketsch. Selbstredend lud er jeden ein, sich im königlichen Spiel einmal zu probieren: „Schach kann man in jedem Alter beginnen.“ Seine Frage an Abbas, ob er denn auch Schach spiele und wo man das in seiner Heimat tue, antwortete der junge Mann: „Es spielen viele Menschen Schach in Syrien, aber nur Zuhause, an öffentlichen Plätzen eher nicht. Aber wenn man mit der Familie draußen ist, hat man schon einmal auch das Brett und die Figuren dabei.“