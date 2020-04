Besonderer Zaubertrank

Ketsch.Büchereileiterin Barbara Breuner gibt an dieser Stelle in loser Reihenfolge Tipps in Zeiten, in denen man vielleicht mehr Zeit für Schmöker hat, da soziale Kontakte zu vermeiden sind. Heute im Fokus: „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ von Michael Ende.

Der Geheime Zauberrat Professor Doktor Beelzebub Irrwitzer hat ein großes Problem, denn er kann seinen Vertrag mit dem Teufel, seiner Höllischen Exzellenz nicht einhalten. Dieser hat ihm zu Macht verholfen, dafür musste sich Irrwitzer im Gegenzug dazu verpflichten, jedes Jahr eine bestimmte Anzahl Tiere auszurotten, Flüsse zu vergiften und ähnlich böse Taten. Allerdings hat er dieses Jahr sein Soll nicht erfüllt, und so bekommt er am Silvesterabend Besuch von einem Abgesandten des Teufels, Maledictus Made: Nur ein besonders gemeiner Plan kann jetzt noch helfen, denn sonst werden Zauberrat Beelzebub Irrwitzer und seine Tante, die Geldhexe Tyrannja Vamperl, in die Hölle verbannt! Um bis Mitternacht möglichst viele Katastrophen zu verursachen, brauen sie gemeinsam einen Zaubertrank, den satanarchäolügenialkohöllischen Wunschpunsch!

Ihre beiden Tiere, der Rabe Jakob und der Kater Maurizio erfahren von diesem Plan und haben ebenso viel Zeit, um die Herstellung des Wunschpunschs zu verhindern und das Unglück abzuwenden. Es beginnt ein spannender, irrwitziger und fantastischer Wettlauf gegen die Zeit …

Das Zaubermärchen über Umweltzerstörung „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ erschien bereits1989 und ist der letzte vollendete Roman von Michael Ende. Das Kultbuch für Kinder ab 10 Jahren liest sich auch heute noch genauso spannend wie damals, und genau jetzt haben wir doch mal wieder reichlich Zeit, diesen Kinderbuchklassiker miteinander in der Familie zu lesen! Der Titel kann in der Onleihe als eBook unter www.metropolbib.de entliehen werden. zg/mab/Bild: Verlag Thielemann

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.04.2020