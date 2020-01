Besser im Vorfeld regeln

Ketsch.Mit dieser Problematik stehen in Deutschland viele Menschen in den letzten Jahren ihres Lebens da. Daher kann es besonders wichtig sein, dass durch entsprechende Vorausplanung, sei es durch eine Vorsorgevollmacht, ein Testament oder einer entsprechenden Erbfolgeregelung, wichtige persönliche Grundlagen geschaffen werden.

Der Verein Haus und Grund der Region Schwetzingen und Hockenheim hat in einem zweiteiligen kostenlosen Vortrag über Erbrecht und Eigenbedarf im Schützenhaus rund 15 Interessierte informiert und mit Fallbeispielen mögliche Szenarien näher erläutert.

Wie ist es beispielsweise, wenn in einer Familie mit zwei Kindern ein Kind ein Haus übertragen bekommt, weil es die Pflege der Eltern übernehmen soll, dies aber aufgrund eigener gesundheitlicher Probleme nicht kann, und dann das zweite Kind einspringt? Wer hat später dann welche Ansprüche? Schnell wurde den Zuhörern klar, wie komplex die Thematik sein kann.

Erhebliche Kosten entstehen

Der Fachanwalt für Erbrecht Michael Rudolf ließ in seinem Vortrag keinen Zweifel daran, dass eine Regelung im Vorfeld immer besser ist, als eine spätere rechtliche Auseinandersetzung, bei der erhebliche Kosten entstehen und unter Umständen Familien zerbrechen können.

Im zweiten Teil des informativen Vortrages erläuterte ebenfalls an Fallbeispielen der Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht Wolfgang Reinicke, was im Hinblick auf Kündigungen aufgrund von Eigenbedarf beachtet werden muss und wie sich beispielsweise aktuelle Rechtsprechungen ausgestaltet haben.

Beratung ist möglich

„Auch eine Pflegeperson oder ein Neffe oder eine Nichte kann eine Bedarfsperson sein“, wusste der erfahrene Rechtsanwalt. Wer persönlich eine Beratung sucht, kann zu einem festgelegten Jahresbeitrag Mitglied im Verein Haus und Grund werden und sich dann in Schwetzingen oder Hockenheim beraten lassen. Aus der Enderlegemeinde sind rund 150 Personen Mitglied im Verein und wissen die Kompetenz und Erfahrung der verschiedenen Ansprechpartner zu schätzen.

Haus und Grund informiert am Mittwoch, 29. April, in einem Praxisseminar für Vermieter im Welde-Brauhaus in Schwetzingen über das Thema „Betriebskostenabrechnung – das muss man als Vermieter beachten“. Zu diesem Seminar ist jedoch eine Anmeldung unter www.hug-rsh.de erforderlich.

