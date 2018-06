Anzeige

Ketsch.Mit einer eindrucksvollen Sportschau präsentierten rund 500 Aktive aus allen Abteilungen der Turn- und Sportgemeinde in roten T-Shirts mit weißem Aufdruck Beispiele ihres Könnens. Vorstandsmitglied Ralph Oßwald hieß unter den Zuschauern in der Neurotthalle Bürgermeister Jürgen Kappenstein willkommen und moderierte das vierstündige Programm.

Dabei informierten die jeweiligen Abteilungsleiter und Trainer der einzelnen Sparten das Geschehen auf dem Spielfeld. Doch zunächst zeichnete Friedhelm Göck seine Vorstandskollegin Ursula Wippert für besondere Verdienste mit dem Ehrenbrief der TSG aus. „Im Vorstand ist Uschi für die Mitgliederbetreuung zuständig und in der Wandergruppe als jüngste Sparte des Vereins hat sie als Vorsitzende Verantwortung übernommen“, lobte Friedhelm Göck.

Putzige Purzelbäume

Nun ging es Schlag auf Schlag im Programm – trotz tropischer Hitze. Silvia Hoeger von der Turnabteilung informierte über die sportlichen Entwicklungsmöglichkeiten im Verein, weil Sport schon von Kindesbeinen an Spaß mache. Besonders putzig zeigten sich die Ein- bis Dreijährigen mit Purzelbäumen vorwärts und rückwärts in der Mutter-Kind-Vorstellung. Beim Pferdchenspiel schlüpften sie in die Reifen und die Muttis mussten von außen hinterherlaufen.