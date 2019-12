Bestes im eigenen Kreis tun

Ketsch.„Tut jeder in seinem Kreis das Beste, wird es bald in der Welt auch besser aussehen“ – getreu der Devise von Adolph Kolping gelingt es der Kolpingsfamilie, mit dem Erlös des Sommerfestes die Welt etwas heller zu machen. Vorsitzende Marianne Faulhaber nahm am Kolpinggedenktag die Spendenverteilung vor, überreichte einen Teil an Pfarrer Christian Noeske für die Obdachlosenhilfe der evangelischen Kirchengemeinde. Es wurde das Kolpingzentrum in Oituz in Rumänien bedacht, wo man sich um Kinder kümmert, deren Eltern in Europa arbeiten. Für Diospi Suyana, ein Krankenhaus in den Anden Perus, nahm Sigrid Abel die Spende entgegen.

Die weitere Aufmerksamkeit gehörte langjährigen Mitgliedern, unter denen Faulhaber Manfred Wolf besonders hervorhob. Ihm gebühre als Gründer der Theatergruppe, für die Gestaltung der adventlichen Besinnungstage über 28 Jahre hinweg, spirituelle Abende, sein Wirken im Vorstand, die Fastnachtsnarretei und dergleichen mehr große Dankbarkeit.

„Mein Schuh tut gut“

Bereits zum vierten Mal fand zum Kolpinggedenktag bundesweit die Schuhsammelaktion „Mein Schuh tut gut“ zugunsten der Adolph-Kolping-Stiftung statt. Die Kolpingsfamilie beteiligte sich erneut: 175 Paar Schuhe wurden nach dem Gedenktag gut verpackt auf die Reise nach Köln verschickt. Mit dem Erlös fördert das Kolpingwerk Berufsbildungszentren, Jugendaustausch und soziale Projekte. zg/mf

