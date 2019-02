Besuch der Bundesgartenschau steht fest

KETSCH.Spricht Ingrid Maldet von „meinen Frauen“, schlägt ihr während der Jahreshauptversammlung der Hausfrauengemeinschaft breite Sympathie aus den Reihen der 84 Anwesenden entgegen. So ist das bei jeder Veranstaltung der Damen, die übers Jahr recht agil unterwegs sind, alle sind zufrieden mit der Arbeit ihres Vorstands. Bei derzeit 156 Frauen im Verein waren mehr als die Hälfte zur Versammlung gekommen.

Die Neuwahl des Vorstands und das aktuelle Jahresprogramm standen auf der Tagesordnung. Julia Rohr listete zum letzten Mal als Schriftführerin den Reigen der Aktivitäten des vergangenen Jahres auf. Durchschnittlich 50 Frauen nutzten die insgesamt 18 Angebote, die von Ingrid Maldet vorbereitet und zum Jahresprogramm zusammengeführt wurden. So gingen 2018 die Busreisen etwa nach Idstein, Aschaffenburg oder für sechs Tage in die Praterstadt Wien. Es gab es einen Vortrag des Weißen Rings, die beliebte Muttertagsfeier mit Ehrungen sowie eine harmonische Weihnachtsfeier.

Julia Rohr trat aus privaten Gründen nicht zur Wiederwahl an, ihr wurde mit einem Blumengruß gedankt. Alle anderen Vorstandsmitglieder, inklusive der beiden Beisitzerinnen Agnes Wolf und Sigrid Rohr, signalisierten weitermachen zu wollen. Per Akklamation wurden alle in ihren Ämtern bestätigt. Die Position der Schriftführerin war mit Birgit Spiesberger schnell besetzt.

Ausflug mit Schnäppchenjagd

Erwartungsvoll lauschten die Frauen der Vorstellung des neuen Jahresplans. Am Aschermittwoch werden im „Odysseus“ ab 17 Uhr Heringe verspeist. „Es geht bei den Tagesausflügen auf Schnäppchen-Reise nach Pforzheim“, so Maldet, „es ist Frühling, da brauchen wir eine Auffrischung unseres Kleiderschranks.“ Also geht es zum Bader-Direktverkauf, der am Dienstag, 12. März, einen zehnprozentigen Rabatt, ein Geschenk und Getränk für die Ketscher bereithält. Im April geht es am Mittwoch (3.) nach Schwäbisch Hall mit Altstadtführung. Am Montag, 20. Mai, lockt eine Busfahrt nach Limburg an der Lahn. „Die Bundesgartenschau ist in diesem Jahr in Heilbronn, das ist uns eine Tagesfahrt wert“, lenkte Maldet den Blick auf den 25. Juni. In den Schwarzwald an die Triberger Wasserfälle zieht es sie am Montag, 12. August, auf die Burg Bergwartstein in Erlenbach bei Dahn am Mittwoch, 11. September. Zum „Fest des Federweißen“ nach Landau starten die Frauen am Freitag, 18. Oktober. Im November steht eine „Fahrt ins Blaue“ an, deren Ziel noch gefunden wird.

Die Sechs-Tage-Fahrt führt vom 2. bis 7. Juli in den Bayrischen Wald. „Wir werden auch wieder einen Weihnachtsmarkt besuchen, in der näheren Region“, versicherte die Vorsitzende. Zur Muttertagsfeier im Restaurant „Odysseus“ am Donnerstag, 9. Mai, 15 Uhr, lud sie bereits ein. Dann werden auch die Jubilare geehrt. Im Dezember beschließt die Weihnachtsfeier am Mittwoch, 18., das Jahr. Details zur Anmeldung zu den Fahrten und bei eventuellen Änderungen gibt es zeitnah in dieser Zeitung zu lesen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.02.2019