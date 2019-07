Besuch in Bietigheim und Besigheim

Ketsch/Brühl.Mit der Kantorei geht es am Samstag, 13. Juli, an die Enz nach Bietigheim und Besigheim. Dazu sind auch Nichtmitglieder eingeladen, heißt es in der Mitteilung. Der Bus fährt um 9 Uhr am Marktplatz in Ketsch, um 9.10 Uhr in Brühl beim Lidl (Schwetzinger Straße) und 9.20 Uhr beim Brühler Hof (Rohrhof) ab. Unterwegs ist ein kleines Frühstück vorgesehen.

Geschichten aus dem Mittelalter erwarten die Teilnehmer bei der Stadtführung in Bietigheim. In der freien Zeit bietet sich ein Besuch des Stadtmuseums an. Der Bus bringt die Ausflügler dann nach Besigheim. Bis zum Abendessen im „Ratsstüble“ erkunden die Teilnehmer den Ort allein. Die Ankunft in der Heimat wird gegen 21 Uhr sein, heißt es abschließend. Infos und Anmeldung bei Elfie und Günter Hemmerich, Telefon 06202/6 45 97. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 05.07.2019