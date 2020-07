Betreuungsmöglichkeiten in den Ferien

Ketsch.Das Kinderferienprogramm ist seit Jahrzehnten eine sehr beliebte Abwechslung für Kinder ab fünf Jahren. Bei den rund 50 Veranstaltungen, die von Vereinen und Organisationen angeboten werden, ist für jeden etwas dabei. Rund 300 Kinder nahmen im vergangenen Jahr oft gleich an mehreren Angeboten teil. Corona-bedingt hat sich die Gemeinde Ketsch bereits im Mai dazu entschlossen, dass Ferienprogramm in diesem Jahr auszusetzen.

„Wir mussten zu einem vernünftigen Zeitpunkt, sprich, noch bevor den Vereinen Aufwand und Kosten entstehen, eine Entscheidung treffen. Zahlreiche Vereine führen ihre Aktivitäten mit ehrenamtlichen Helfern durch, die nicht selten im Seniorenalter sind und somit einer Risikogruppe angehören. Gesundheit und Sicherheit für alle ist hier die oberste Prämisse“, erklärt Sandra Alber, stellvertretende Hauptamtsleiterin der Gemeinde. Zu den Corona-bedingten Verordnungen gehöre außerdem, dass derzeit und teils bis auf Weiteres Räumlichkeiten und Einrichtungen, beispielsweise die Grillhütte oder das Freibad nicht genutzt werden können – alles Orte, die von den Vereinen zur Durchführung ihres Angebots benötigt würden. Abstands-und Hygieneregeln seien außerdem zu halten und trotz Lockerung sei Corona keinesfalls zu unterschätzen.

„Bisher sind wir innerhalb der Gemeinde mit unserer Entscheidung auf Verständnis gestoßen, niemand hat sich bislang beschwert. Seitens der Vereine war die Planungssicherheit wichtig und für die Eltern standen Themen wie die Notbetreuung in den Schulen und Kindergärten eher im Blickpunkt. Hier können wir sagen: Alle Notbetreuungsanfragen konnten erfüllt werden und mittlerweile konnten alle Schulen und Kindergärten wieder zu einem Regelbetrieb mit Auflagen zurückkehren“, ergänzt Alber, die in diesem Jahr erstmalig das Ferienprogramm seitens der Gemeinde hätte organisieren sollen. Diese Aufgabe übernahm sie von Adina Klein, die in den Personalbereich der Gemeinde wechselte. „Die Betreuung des Ferienprogramms ist eine sehr schöne Aufgabe, zahlreiche Vereine, wie die Sängereinheit oder die Hausfrauengemeinschaft sind schon von Anfang an mit Angeboten vertreten, aber auch ‚neue‘ Vereine, wie die Tanzfreunde waren sofort mit tollen Aktivitäten beteiligt“, bekräftigt Klein.

Vorausschauende Planung

Besonders beliebt seien in den letzten Jahren Aktivitäten wie das „Bowling spielen bei Discolicht“, die „Frohen Stunden unter Tieren“ bei den Kleintierzüchtern und die Koch- und Bastelaktionen beim Heimat-und Kulturkreis gewesen. Das Central Kino steuerte mit seinem Ferienkino rund zehn Filmveranstaltungen bei. „Die Auswahl, wer wo teilnehmen konnte, läuft über ein Computerprogramm, so dass alles fair ist. Perspektivisch arbeiten wir daran, dass vielleicht schon nächstes Jahr, wenn sich die Corona-Lage hoffentlich weiter entspannt, sogar eine Onlineanmeldung zum Kinderferienprogramm möglich ist“, ergänzt Alber. Dies sei aktuell schon bei der Buchung der Plätze am Badestrand Hohwiese möglich und funktioniere nach ersten Erfahrungen sehr gut.

„Natürlich verstehen wir, dass vor allem die Kinder etwas traurig sind, denn das Ferienprogramm ist immer ein Highlight. Doch die Enttäuschung, müsste ganz kurzfristig etwas abgesagt werden, wäre vielleicht noch größer. Wie sich die Lage rund um Corona entwickelt, dass weiß keiner, auch Lockerungen können schnell wieder entfallen“, so Alber. „Wir hoffen, dass wir mit der Eröffnung des Badestrandes Hohwiese unter Auflagen für die Ketscher etwas Attraktives ermöglichen und über den Verein Postillion ist in Hort und Waldhort nach aktuellem Stand eine Ferienbetreuung für eine gewisse Anzahl von Kindern möglich, was für viele berufstätige Eltern eine wichtige Entlastung sein kann“, bekräftigt sie weiter.

So bleibt an allen Stellen die Hoffnung, dass im nächsten Jahr wieder ein abwechslungsreiches und spannendes Ferienprogramm mit viel Spaß und Unterhaltung möglich sein wird. csc

