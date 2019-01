Bewährtes Team bleibt da

KETSCH.Julia Schimmele hat ab sofort das Sagen in der langjährigen Praxis von Petra Holzmann in der Schulstraße 15 bis 17. Am Wochenende gratulierten zahlreiche Patienten und Freunde mit Geschenken zur Neueröffnung in den neu gestalteten Praxisräumen.

Auch Bürgermeister Jürgen Kappenstein gehörte zu den Gratulanten. Er überreichte der Physiotherapeutin und ihrem Team eine Orchidee und wünschte viel Erfolg bei der neuen Verantwortung, die mit der Übernahme einhergeht. Julia Schimmele freute sich über die vielen Gäste und stieß mit einem Gläschen Sekt auf gutes Gelingen an.

„Wunsch nach Selbstständigkeit“

Mit dem Abschluss ihrer Ausbildung an der medizinischen Akademie in Mannheim erlangte sie 2011 das Prädikat als staatlich anerkannte Physiotherapeutin. Ab 2012 arbeitete sie in der Praxis von Petra Holzmann. „Der Wunsch nach Selbstständigkeit ließ mich seit der Ausbildung nicht los,“ verriet die 31-jährige Powerfrau im Gespräch mit unserer Zeitung. „Petra Holzmann trug sich lange mit dem Gedanken an ihren Ruhestand, und sie bereitete mich behutsam auf ihre Nachfolge vor“. Unter den Kolleginnen im Praxisteam herrschte stets freundschaftliches Miteinander. „Ein guter Grund für mich, Arbeitsplätze in der Enderlegemeinde zu erhalten, und die bewährten Therapeutinnen Janin Green und Stamatia Gountova in mein Team zu übernehmen“, erklärte Schimmle.

Ob Krankengymnastik, manuelle Therapie, Lymphdrainage oder Bobart – die Patienten werden auch zukünftig von ihren gewohnten Therapeutinnen behandelt. Neuerdings ist der Betrieb auf EDV umgestellt, und Sandra Cukic an der Rezeption ist für den terminierten Praxisablauf verantwortlich.

Zur Überraschung einiger kamen auch die Ketscher Sternsinger in der Praxis vorbei. Die drei Weisen aus dem Morgenland erzählten von der Geburt Christi und überbrachten Gottes Segen.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 09.01.2019