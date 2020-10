Bewahrung der Schöpfung im Blick

Ketsch.Die Ketscher Pfadfinder des DPSG-Stammes sammeln auch zur Bewahrung der Schöpfung am Samstag, 24. Oktober, wieder Altpapier im Bauhof. Sie nehmen von 9 bis 13 Uhr zusammen mit Mitgliedern des Tischtennisclubs für die Jugendarbeit und den Schutz der Umwelt sauberes Papier und Kartons entgegen. Anlieferer werden gebeten, nicht aus dem Fahrzeug auszusteigen. Die ehrenamtlichen Helfer laden das angelieferte Altpapier eigenständig aus dem Kofferraum aus. Der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen Personen sollte eingehalten werden. Die Verantwortlichen bitten um Verständnis, falls die Ablieferung des Altpapiers etwas länger als üblich dauern sollte.

Seit über zehn Jahren nehmen die Pfadfinder und der Verein Sonnenernte sauberes Papier und Kartonagen zur hochwertigen Wiederverwertung entgegen.

Weitere Abgabetermine sind an den Samstagen 14. und 28. November sowie am 12 Dezember. An anderen Tagen kann kein Altpapier angenommen werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.10.2020