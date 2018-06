Bewegung in all ihrer Form

Anzeige

Aus verschiedenen Blickwinkeln

Der „Tag der der kleinen Forscher“ ist ein deutschlandweiter Mitmachtag, den die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ jedes Jahr mit einem neuen Forschermotto initiiert. 2018 widmet er sich ganz dem Thema „Bewegung“. Dabei wird nicht nur erforscht, was sich wie bewegt, sondern auch, was uns bewegt und was wir gemeinsam bewegen können. „Bewegung“ wird aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachtet. Die Kinder erleben sich bewusst in Dynamik und erkunden ihre vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten mit und ohne Hilfsmittel. Sie lernen, dass alles, was sie tun, eine Auswirkung hat.

Dieses Jahr hatten alle Kindergärten von Ketsch die Chance, sich anzumelden, denn die Kommune gestattete als Betreiber den Veranstaltungsort – passend zum Motto: „Entdeck, was sich bewegt!“ – die „alla hopp!“-Anlage zu nutzen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 14.06.2018