Bewegungsspielraum durch Faszienyoga steigern

Ketsch.Muskeln gezielt aktivieren oder auch durch Schwingen und Dehnen die Flexibilität steigern. Durch neue Kurse bei der TSG Ketsch ist das jetzt möglich:

Faszienyoga: Diese besondere Yogaform kann einen neuen erfrischenden Schwung ins Leben bringen und fördert den eigenen gesunden Bewegungsspielraum in seiner Ganzheitlichkeit und Flexibilität. Es ist ein Yoga als lockernde Bewegungsform, in der wir uns passiv und aktiv dehnen, federn und schwingen. Wir beziehen den ganzen Körper mit ein und arbeiten mit fließenden statt statischen Bewegungen. So gelingt es uns, Verspannungen zu lösen oder wieder schmerzfrei zu werden. Start ist am Montag, 25. März, zehn Einheiten, jeweils montags, 12.30 bis 13.30 Uhr.

Pilates: Eine sanfte, aber überaus wirkungsvolle Trainingsmethode – ein systematisches Körpertraining, erfunden und entwickelt von Joseph H. Pilates. Einzelne Muskeln oder Muskelpartien werden ganz gezielt aktiviert, entspannt oder gedehnt. Die Tiefenmuskulatur in Becken und Taille wird trainiert und damit die Beweglichkeit verbessert. Nicht die Quantität, sondern die Qualität der Pilates-Übungen zählt. Darauf liegt das besondere Augenmerk der Trainerin. In jedem Alter bringt Pilates Muskeln und Gelenke in Schwung, ohne sie zu belasten. Start ist am Dienstag, 26. März, zehn Einheiten, jeweils dienstags, 20.30 bis 21.30 Uhr.

Zumba: Diese beiden Kurse sind geeignet für Leute, die sich so richtig auspowern wollen. Am Anfang der Stunde steht die Ansage des kolumbianischen Trainers: „Wir sind gut drauf, haben Power und verbrennen in der nächsten Stunde 1000 Kalorien“ – und schon geht es los zu fetziger Musik und mitreißenden Rhythmen. Start ist am Mittwoch, 27. März, zehn Einheiten, jeweils mittwochs, 20 bis 21 Uhr und 21 bis 22 Uhr. Die Kurse finden alle in der TSG-Halle, Am Waldsportplatz 4 in Ketsch statt. Oster- und Pfingstferien sind trainingsfrei. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 07.03.2019