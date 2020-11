Bildung auf allen drei Niveaustufen

Ketsch.Neurott-Gemeinschaftsschule bietet Fünftklässlern aus Ketsch, Brühl und Umgebung im kommenden Schuljahr 2021/22 ein wohnortnahes Bildungsangebot auf allen Niveaustufen an, teilt die Schule mit. Schwerpunkte der Lernkultur seien individuelles Lernen auf drei Niveaustufen, Lernbegleitung durch Coaching, ganzheitliches und kooperatives Lernen im Projektunterricht, Talententfaltung beim kulturellen Lernen, Gemeinschaft erleben in persönlicher Atmosphäre und rhythmisierter Ganztagsbetrieb an drei Tagen.

Das Konzept zur Gemeinschaftsschule werde beim Informationsabend für Eltern am Donnerstag, 3. Dezember, ab 19 Uhr in der neuen Mensa vorgestellt. Das Konzept zur Beachtung der aktuellen Hygienevorschriften beinhalte zunächst die Informationen durch den Schulleiter. Hier werde nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern teilnehmen. Danach bestehe die Möglichkeit zu einem persönlichen Austausch mit einer Lehrkraft. Besucher könnten Unterrichtsmaterialien einsehen und Fragen stellen. Es würden maximal zwei Haushalte aus dem Besucherkreis pro Gespräch eingeteilt, informiert die Schule.

Anmelden erforderlich

Die Eltern sind gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/85 93 40 anzumelden. Während der Veranstaltung sei es wichtig, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, teilen Schulleiter Joachim Rumold und sein Team mit. zg

