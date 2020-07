Bis zu 2500 Euro Strafe für Müllsünder

Ketsch.Vor zehn Jahren hat unser Leser Wolfgang Limmer sein Betriebsgelände in der Durlacher Straße 34 gekauft. Bereits damals stand dort ein Altkleidercontainer am Gehweg, den der Dachdeckermeister nach einem netten Gespräch mit dem privatwirtschaftenden Sammler gerne dort stehen ließ.

Doch seit nunmehr zehn Jahren wiederholt sich für Wolfgang Limmer und seine Familie regelmäßig eine unschöne Situation: Rücksichtslose Bürger stellen neben dem Sammelcontainer haufenweise Müll ab. Nicht nur Textilreste, sondern ganze Matratzen werden über Nacht abgeladen. Dazu kommen Speisereste und Verpackungsmüll in allen Variationen.

„Das hat aus meiner Sicht in den vergangenen Jahren zugenommen – und die Verursacher werden immer dreister“, sagt Wolfgang Limmer. „Neulich standen der Containerbetreiber, meine Frau und ich direkt daneben und haben über das Problem gesprochen, als plötzlich ein Auto anhielt. Der Fahrer legte wortlos seinen Unrat ab und wollte weiterfahren. Da haben wir ihn natürlich überzeugt, seinen Müll wieder einzusammeln“, erzählt der Dachdeckermeister und schmunzelt.

Dreistigkeit macht fassungslos

Wolfgang Limmer ist ein Freund klarer Worte und stets bereit, sich zur Wehr zu setzen. Doch die Dreistigkeit, mit der manche Mitmenschen ihren Müll rund um Ketsch entsorgen, macht auch ihn fassungslos. „Wir gehen mit unserem Hund täglich weite Strecken – und wir finden fast jedes Mal neue Tüten mit Unrat, die einfach so in die Natur geworfen worden sind. Manche Zeitgenossen fahren sogar tief in den Wald, um dort kofferraumweise Müll zu entsorgen“, berichtet er.

Gerade im Sommer sei die Situation schlimm, wenn vermehrt Grillabfälle und Hinterlassenschaften von Feiern herumliegen würden. „Das hat dann wohl tatsächlich mit unserer Spaßgesellschaft zu tun. Oder die Leute denken einfach überhaupt nicht nach“, sagt Wolfgang Limmer.

Wiederkehrendes Problem

Im Rathaus ist das Thema nicht neu. „Wilder Müll ist ein bekanntes und wiederkehrendes Problem. Die Menge oder die Häufung ist eigentlich seit Jahren konstant. Vermehrt stellen wir in letzter Zeit aber Verunreinigungen durch Verpackungsmüll und Einweggetränkebehälter fest“, erklärt Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer. Bei der jüngsten Geländesäuberungsaktion der Gemeinde sei gar rund eine Tonne Müll zusammengekommen.

Bei größeren Müllansammlungen versuche die Gemeinde, den Verursacher zu ermitteln und zu sanktionieren. Zuständig für große Umweltdelikte sei aber auch der Rhein-Neckar-Kreis. Und die Landesregierung habe eine spezielle Umweltmeldestelle eingerichtet, bei der Bürger unter der Telefonnummer 0711/1 26 26 26 passende Ansprechpartner fänden, die dann die zuständigen Behörden informierten. „Natürlich können sich Bürger auch direkt an unser Ordnungsamt wenden“, sagt Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer.

Die Strafen für illegale Müllentsorgungen können hoch sein: Von 10 bis 2500 Euro reicht die landesweit einheitliche Spanne – sofern der Verursacher ermittelt werden kann. Eine genaue Zahl an erwischten Müllsündern kann die Gemeinde nicht nennen. Und spezielle Strafen auf kommunaler Ebene – wie etwa in Mannheim seit vergangenem Jahr – gibt es in Ketsch nicht.

Mit landesweit einheitlichen Bußgeldern belegt, ist allerdings das Abladen von Grünschnitt in der Natur. Denn auch wenn es sich letztlich um Pflanzenreste handelt, ist eine Häufung davon schlecht für die Umwelt. „Deshalb ist es bundesweit verboten, Grünschnitt im Wald zu entsorgen“, betont Ulrich Knörzer. Und in der Enderlegemeinde gebe es mit dem kommunalen Häckselplatz beim Bauhof doch ohnehin eine eigene Abgabestelle für Schnitt- und Gartenreste.

Appell an die Vernunft

Etwas schwieriger ist die Situation hingegen beim Thema Altkleidercontainer. Laut Rathaus erteilt die Gemeinde generell keine Genehmigung zum Aufstellen solcher Sammelstellen auf öffentlichem Grund. „Container auf einem Privatgelände, und auch dort wild abgelagerter Unrat, können von uns aber nicht sanktioniert werden“, erklärt Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer.

Für Dachdeckermeister Wolfgang Limmer gibt es also von amtlicher Seite keine umfassende Lösung für das Problem mit den rücksichtslosen Müllentsorgern. „Man kann nur an den Verstand unserer Mitmenschen appellieren, solche Schweinereien zu unterlassen. Es gibt schließlich vor jedem Haus Mülltonnen und viele weitere legale Möglichkeiten, seinen Unrat zu entsorgen. Aber schwarze Schafe wird es wohl immer geben“, sagt Wolfgang Limmer.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.07.2020