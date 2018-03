Anzeige

Verzeihen Sie, ich wollte mal unverbindlich nachfragen, was aus Ihren guten Vorsätzen seit Jahreswechsel geworden ist? Das neue Jahr ist ja auch schon wieder ein Vierteljahr alt. Glückwunsch, wenn Sie reüssierten. Ich hatte mir vorgenommen, mich weniger über Dinge, die ich nicht verändern kann, aufzuregen. Einfach gelassener sein, souverän durch den Tag gehen – „Das hat was“, dachte ich mir.

Es war dann in der zweiten Januar-Woche an der Kasse im Supermarkt. Eine Dame vor mir fokussierte mich, aber ihr Sozial-Scan muss übersehen haben, dass ich nur zwei Artikel in Händen hielt. Sie hatte auch schon drei Waren ihres 150 Euro-Einkaufs aufs Förderband gelegt, war also mittendrin – da muss man keinen vorlassen. Muss man eh nicht. Ist eine Kann-Sache. Deshalb hab’ ich mich nicht weiter aufgeregt.

Eine Muss-Sache ist es allerdings, im Straßenverkehr dem Vorrang einzuräumen, der von rechts kommt. Ich kam von rechts, doch der Eumel fuhr dennoch weiter. Das war knapp. Da hab’ ich mich ein wenig aufgeregt, zumal er, wild gestikulierend, die Schuld für unseren Beinahe-Unfall bei mir sah.