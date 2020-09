„Blau steht ihr einfach nicht“

Als der Wechsel von Carmen Moser im April diesen Jahres verkündet wurde, waren viele Fans der Kurpfalz-Bären überrascht. Udo Wagner, der damalige Geschäftsführer, hatte gesagt: „Reisende soll man nicht aufhalten.“ Dass der Schritt in ihrer Handballkarriere aber wohl zur rechten Zeit kam, unterstreicht die neue Spielerin der Neckarsulmer Sport-Union. Beim Ketscher Bundesliga-Konkurrenten gehörte Moser auf Anhieb zum Stammpersonal und auch für die Siebenmeter ist sie dort zuständig.

Nun kommt es am Sonntag (Anwurf: 17 Uhr) zum schnellen Wiedersehen. Moser sagt: „Ich freue mich auf das Spiel, allerdings ist es auch ein komisches Gefühl, da Ketsch nicht nur meine alte Mannschaft ist, sondern die Mädels immer noch sehr gute Freundinnen sind.“ Auch für Bären-Coach Adrian Fuladdjusch fühlt es sich unwirklich an. Mit einer gewissen Portion Humor sagt er: „Das wird extrem ungewohnt, sie nicht in einem roten Trikot zu sehen. Ich finde, Blau steht ihr nicht.“

Noch Steigerungspotenzial

Eingelebt hat sich Moser bei der NSU aber blendend: „Die neue Mannschaft, das Umfeld und das Training sind super. In unserem ersten Spiel haben wir uns sehr schwergetan (26:28 gegen Buxtehude) und nicht das auf die Platte gebracht, was wir eigentlich können. Das haben wir erst im zweiten Spiel gegen Göppingen geschafft und uns mit zwei Punkten belohnt (28:24). Mit meiner eigenen Leistung war ich noch nicht zu 100 Prozent zufrieden, aber die Runde geht ja noch eine Weile und wir können uns jetzt von Spiel zu Spiel besser finden.“

Geht es nach Fuladdjusch, soll der Prozess mindestens ein Spiel aussetzen. Und er warnt vor Lynn Knippenborg: „Sie lenkt das Spiel. Wir müssen sie in ihrem Handeln früh stören.“ Aber auch Moser ist im Angriffsspiel der Unterländerinnen ein wichtiges Puzzleteil, weiß Fuladdjusch: „Wir wissen, was sie kann. Wenn sie einen Trainer hat, der ihr Vertrauen schenkt, dann schöpft sie ihr Potenzial aus. Wir wissen aber auch, dass sie in der Abwehr noch dazulernen kann.“ Das können auch die Bären noch. Und die Moral passt – beim Duell in Neckarsulm kann der Coach personell aus dem Vollen schöpfen. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.09.2020