„Blind Date“ mit einem Finnen

Ketsch.Der Autor Arto Paasillinna schreibe mit schrägem Humor, sagt Barbara Breuner. Die Leiterin der Gemeindebücherei kann deshalb das Werk des finnischen Autors „Der Mann mit den schönen Füßen“ nur empfehlen.

Sein Buch gehört zu den sogenannten „Blind Dates“, die es noch bis Ende August in der Gemeindebücherei auszuleihen gibt. Bei der Aktion wird die Lektüre in einem neutralen Papier verpackt – nur vier, fünf Stichworte geben einen Hinweis darauf, was einem der Inhalt des Päckchens offeriert.

In Paasillinnas Buch gehe es um einen erfolgreichen Unternehmer, der von seiner Frau eröffnet bekommt, dass sie die Scheidung möchte. Sie habe einen anderen kennengelernt. Daraufhin zieht er sich erst einmal auf eine einsame Insel zurück, braucht ein wenig Zeit, um sich zu sammeln.

Beim Anruf bei der Telefonseelsorge verwählt er sich, landet vielmehr bei einer resoluten Geschäftsfrau und wird letztlich in einen Mordkomplott verwickelt. „Ich habe laut Tränen gelacht“, gesteht Büchereichefin Barbara Breuner angesichts des skurrilen Witz’ des finnischen Schreibers.

Stichworte zum Inhalt

Es gebe nun Leser, die der Titel „Der Mann mit den schönen Füßen“ sicherlich kaum bis gar nicht anspreche, die aber sehr wohl auf den Humor eines Arto Paasillinna stehen. Bei den „Blind Dates“ sei gerade dies ein Faktum, das die Aktion so beliebt mache.

Durch den Überraschungseffekt, vermittelt über die paar Stichworte zum Inhalt auf der Verpackung, traue man sich an Bücher heran, die man sonst nicht auswählen würde. „Der Leser greift oft zum gleichen Genre oder zum gleichen Autor“, weiß Barbara Breuner. Und auch der Einband kann die Entscheidung für oder gegen einen Schmöker bei den „Blind Dates“ nicht beeinflussen.

Barbara Breuner, Kirsten Pavel und Nina Schmidt haben die als „Blind Dates“ präparierten Bücher sämtlich gelesen und können sie vorbehaltlos weiterempfehlen – über 200 Stück haben sie hergerichtet. Und die Titel werden wieder neu verpackt, wenn sie von der Ausleihe zurückkehren.

Der Vorrat für die Sommeraktion ist also reichlich. Und ob Krimi, Fantasie oder Liebes- und Gesellschaftsroman, es befänden sich zwar ein paar der bekannten Bestseller darunter, aber der Großteil sei gewissermaßen der Tipp des Büchereiteams. Barbara Breuner zum Beispiel liest zwei Bücher pro Woche und schöpft somit aus einem großen Reservoir. mab

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.07.2020