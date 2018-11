BMX-Bahn guter Ort für eine Kita

Ketsch.Der Ortsverein der SPD begrüßt es in einer Pressemitteilung, dass die Gemeindeverwaltung den BMX-Parcours als möglichen Standort für eine Kindertagesstätte ins Auge gefasst hat und betont gleichsam, dass dies dann „aber nicht ohne gerechten Ausgleich für die Ketscher Jugend“ geschehen solle.

Der Ortsverein der SPD bezieht sich in seiner Stellungnahme auf den Bericht unserer Zeitung vom 5. November, in dem Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer auf Nachfrage bestätigte, dass der BMX-Parcours für Ketscher Jugendliche an der Ecke Schwetzinger Straße/Mannheimer Straße ein möglicher Standort für einen weiteren Kindergarten ist.

„Die mittel- und langfristige Entwicklung in unserer Gemeinde macht es unumgänglich – weitere Betreuungsangebote müssen geschaffen werden!“, heißt es in der Mitteilung. Die SPD sieht diesen Standort aufgrund seiner Lage und Größe als optimale Lösung an. Noch vor Fertigstellung des bereits geplanten Kindergartens an der Neurottschule könnten neue Plätze als Containerlösung, wie die Kindertagesstätte Postillion, errichtet werden. Diese sollte dem akuten Mangel an Betreuungsplätzen schnellstmöglich entgegenwirken, aber trotzdem Variabilität gewährleisten.

„Recht auf solch einen Platz“

Der SPD sei bewusst, welche negativen Auswirkungen ein verweigerter Kitaplatz für Familien und Gemeinde haben kann. Deshalb setze sich die SPD dafür ein, dass alle Familien ihr Recht auf solch einen Platz wahrnehmen können. Der Ortsverein fordert, dass die Ketscher Jugend im Falle des Verlusts ihres Freizeitstandortes BMX-Parcours einen Ausgleich angeboten bekommt. Dabei weist die SPD auf die momentan sehr geringe Nutzung des Pacours und auch der Halfpipe im Bruch hin. Der Jugendbeirat und die Vereine könnten eine Hilfe bei der Suche nach einem Lösungskonzept darstellen. Die SPD würde es begrüßen, „wenn die Verwaltung weiterhin eng mit der Ketscher Jugend zusammenarbeitet und ihr zuhört, sodass Ketsch weiter an Attraktivität gewinnen kann“. zg

