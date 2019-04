Bobbel-Strickware liegt aktuell im Trend

Ketsch.Man möchte sich fast direkt dazusetzen, wenn man in den liebvoll dekorierten Innenhof der „Woll-oase“ in der Schillerstraße kommt und sieht, mit wie viel Freude und Spaß die strickbegeisterten Damen beim Handarbeiten sind. Waltraud Hübner und Vera Schönthaler-Götz aus Ketsch haben tatsächliche eine „Oase“ geschaffen.

Zur Frühjahrausstellung sind ausgefallene Strickmodelle auf Schaufensterpuppen zu sehen, man kann an Kleiderständern stöbern und auf Tischen sind farbenfrohe Strickarbeiten, wie beispielsweise Handtaschen, ausgestellt. „Wir sind nun seit neun Jahren hier und bieten unseren Kunden neben einer großen Auswahl an Wolle und Zubehör auch Kurse und unseren beliebten Strick-Treff, jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat, an“, berichtet Vera Schönthaler-Götz.

Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, alle Interessierten seien willkommen. „Wir haben Teilnehmer aus der ganzen Region, aber nicht nur Frauen sind dabei, es kommen auch Männer“, freut sich die passionierte Strickerin, „außerdem ist es wichtig, sich über Trends zu informieren. Deshalb sind wir regelmäßig auf Messen und bringen neue Ideen mit.“ Einer der neuesten Trends sind aktuell Dreieckstücher aus Bobbel-Wolle und auch Wasch- und Spülschwämme aus diesem Material. „Das sind tolle Geschenke zu Ostern“, erklärt Hübner, die bereits seit 40 Jahren eine Instanz rund ums Stricken in Ketsch ist.

Emilie Buse aus Hockenheim kommt regelmäßig in die „Wolloase“, denn „ich bin froh, dass es dieses Angebot hier gibt. Wir haben so viel Spaß beim Strick-Treff, man tauscht sich aus und lernt immer was dazu“. Karin Ströhlein aus Schwetzingen ergänzt, dass es „neben schöner Wolle tolle Beratung gibt – und stricken ist immer trendy. Ob man sich selbst etwas Schönes strickt oder für die Familie und Freunde – man hat im Ergebnis immer ein Unikat“. Und dass Handarbeit gemeinsam Spaß macht, daran gibt es keinen Zweifel, wenn man die fröhliche Atmosphäre und das Miteinander bei der Frühjahrausstellung erlebt hat. csc

