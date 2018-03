Anzeige

Ketsch.Die Tanzfreunde bieten einen Boogie-Woogie-Workshop Für Fortgeschrittene an. Dieser ist geeignet für alle, die den 6er-Grundschritt im Boogie beherrschen, Basisfiguren auffrischen und interessante neue Figuren zu schwungvoller Musik tanzen möchten.

Der Workshop über viermal eineinhalb Stunden beginnt am Samstag, 14. April. Es folgen die Workshop-Einheiten am 21. und 28. April sowie am 5. Mai, jeweils von 12 bis 13.30 Uhr. Der Workshop findet in der Alten Schulturnhalle, Schulstraße 49/Ecke Werderstraße, statt.

Anmelden kann man sich nur paarweise. Anmeldung und Auskünfte gibt es bei der Geschäftsstelle der Tanzfreunde, bei Helga Klefenz, Telefon 06202/9 56 57 69, Mobil 0176/80 41 77 51, oder unter www.tanzfreunde-ketsch.de. zg