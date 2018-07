Anzeige

Ketsch.Wer den 6er-Grundschritt im Boogie beherrscht und die Basisfiguren auffrischen und interessante neue Figuren zu schwungvoller Musik tanzen möchte, ist bei den Tanzfreunden genau richtig: Sie bieten einen Boogie-Woogie-Workshop für Fortgeschrittene an.

Der Workshop findet an vier Samstagen, am 15. und 29. September und am 13. und 20. Oktober, jeweils von 12 bis 13.30 Uhr in der Alten Schulturnhalle, Schulstraße 49/Ecke Werderstraße, statt. Für die Anmeldung (nur paarweise) und weitere Auskünfte wenden sich Interessierte an die Geschäftsstelle mit Helga Klefenz, Telefon 06202/9 56 57 69, Mobil 0176/80 41 77 51. Weitere Informationen unter www.tanzfreunde-ketsch.de. zg