Boris Pastler und Fabian Roth greifen alte Idee neu auf

Ketsch.Langfristig angelegte und kontinuierliche Jugendarbeit ist der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg eines Sportvereins. So lautet die Maxime, mit der der 1. Tischtennisclubs schon seit vielen Jahren arbeitet. „Dies ist möglich, weil wir etliche Aktive haben, die sich im Anfänger- und Jugendtraining engagieren und die bereit sind, die notwendigen Trainerlizenzen zu erwerben“, erklärt Thomas Baro, der erste Vorsitzende des Clubs.

Die jüngste Personalie in diesem Zusammenhang ist Boris Pastler, Student des Wirtschaftsingenieurwesens und Badenligaspieler, der gerade seinen B-Trainerschein erworben hat. Er und Jugendwart Fabian Roth griffen eine alte Idee auf, die auch in der Vergangenheit schon viele Anfänger in den Verein gebracht hat und aus denen sich ein Teil der heutigen Leistungsträger rekrutierte: Die Kooperation mit den Schulen der näheren Umgebung.

Also traten sie an die Schulleitungen heran, um in den einzelnen Klassen Tischtennis im Allgemeinen und den TTC im Besonderen vorzustellen. Dieses Ansinnen stieß auf große Akzeptanz, so dass innerhalb kurzer Zeit das Interesse von Schülern und Lehrern geweckt war. Auf dieser Basis wurden sogleich mehrere Schnuppertrainings organisiert.

Zweistündiger Einführungskurs

Bei den Profiltagen der Marion- Dönhoff-Realschule wurden Probetrainings für Fünftklässler an zwei aufeinanderfolgenden Tagen abgehalten. Daran nahmen mehr als 50 Kinder teil, die unter der Anleitung von bis zu sechs Trainern einen zweistündigen Einführungskurs absolvierten: Nach einer Einweisung und dem „Sich-vertraut-Machen“ mit dem Schläger und diesem kleinen Ball ging es zunächst zum Aufwärmen. Danach fanden Übungen in Vor- und Rückhand an sechs Tischen statt, wobei die Betreuer an jeder Platte Hilfestellungen gaben. Nach einer Einheit mit Aufschlagübungen folgte als Abschluss der allseits beliebte Rundlauf. Die Resonanz der Aktion war so positiv, dass für das kommende Frühjahr bereits zwei weitere Aktionen geplant sind.

Eine dritte Veranstaltung fand in der Turnhalle der Alten Schule in Form eines offenen Schnuppertrainings statt. Hierzu hatten sich insgesamt 17 Kinder aus der Alten Schule, der Neurottschule sowie aus der Marion-Dönhoff-Schule und dem Hebelgymnasium angemeldet.

Fabian Roth ist erfreut: „Wir merken diese Aktivitäten bereits im Anfängertraining, das immer freitags von 16 bis 17.30 Uhr in der Turnhalle der Alten Schule, neben dem Rathaus, stattfindet. Derzeit kommen fünf zusätzliche Anfänger regelmäßig ins Training.“ zg/mab

