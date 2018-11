Botschaft der Opfer begreifen

Ketsch.Innehalten, der Opfer gedenken und eine Lehre aus dem Geschehenen ziehen, sich mit dem Gegenwärtigen auseinandersetzen und nachdenken: Dazu forderte die Gedenkveranstaltung in der Totenhalle aus Anlass des Volkstrauertags auf, zu der die Gemeinde und der Sozialverband VdK eingeladen hatten.

Zunächst trugen drei Schülerinnen der Neurottschule aus der Klasse 9 von Lehrerin Humbert-Klein, Nisa Atas, Rebeca Ghurka und Emilia Ostolska, ihre Gedanken über die aktuelle Situation in der Welt vor, was Krieg für ein Land und für die Menschen bedeutet und wie sich ihre Generation einbringen kann, den Frieden zu bewahren. Und sie erinnerten an die Erzählung „Der König und das Samenkorn“ des indischen Freiheitskämpfers Mahatma Gandhi.

Darin müssen sowohl das Korn als Nahrung für den Körper als auch der Frieden als Nahrung für die Seele die Möglichkeit haben, „zu gedeihen und sich zu vermehren, um zu einem Weizenfeld zu werden oder im Alltag der Menschen anzukommen“.

Berührende Ansprache

„Der Volkstrauertag“, sagte Bürgermeister Jürgen Kappenstein in seiner berührenden Ansprache, „ist den Toten, den Verletzten, den Traumatisierten von Kriegen und Gewalt gewidmet.“ Er erinnerte an die dunkelsten Stunden deutscher Geschichte, an den Ersten Weltkrieg, „dieser Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, der am 11. November 1918, fast auf den Tag genau vor 100 Jahren, zu Ende ging“, an den Zweiten Weltkrieg und der Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten. „Wir gedenken heute“, so das Gemeindeoberhaupt, „der unzähligen Soldaten und der Zivilisten, die während der beiden Weltkriege und des nationalsozialistischen Unrechtsregimes Opfer von Schlachten, von Völkermord und Rassenwahn, von Terror und Vertreibung wurden.“

Das Gedenken gelte auch Menschen, die dieser Tage Opfer von Krieg und Gewalt werden, sagte Kappenstein. Vor dem Hintergrund der Flüchtlingsdebatte sagte er: „Auch in unserer Mitte leben Menschen, die aus ihren Heimatländern vor Angst und Terror flüchten mussten.“ Die Botschaft der Toten, dass sich so etwas nie mehr wiederhole, gelte es ernstzunehmen, denn Frieden und Demokratie seien angesichts des besorgniserregenden Rechtsrucks in der Gesellschaft und der Konflikte in der Welt „kostbare Güter, die es zu wahren und zu schützen gilt“. Der Volkstrauertag sei auch ein Tag der Hoffnung und des Aufrufs zum Engagement.

Günter Karl, der Vorsitzende des Musikvereins 1929, sprach das Totengedenken unzähliger Frauen, Männer und Kinder, und die musikalischen Darbietungen des Kammerchors „Cantiamo“ unter der Leitung von Philipp Schädel sowie die des Musikvereins 1929, den Julian Wittig dirigierte, sorgten für den passenden feierlichen Rahmen. Mit. Im Licht der Fackeln, mit denen die Freiwillige Feuerwehr den Weg flankierten, begab sich der Trauermarsches zum Ehrenmal, wo Bürgermeister Jürgen Kappenstein und Willi Dörr vom VdK Kränze niederlegten.

