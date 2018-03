Botschaften in geschwungener Schrift

Anzeige

Ketsch.Unzählige Mini-Farbfläschchen stehen vor Maren Richter auf dem Tisch, eine Kiste voller Dotting-Tools und eine Menge unterschiedlich großer Kieselsteine gesellen sich dazu. Lachend nimmt die 35-Jährige einen Stein zur Hand, zeigt den großen schwarzen Punkt auf der rechten Seite: „Hier male ich das Mandala auf“, erklärt sie und stippt ein Dotting-Tool, den minenfreien Stift mit der feinen Spitze, den man aus dem Nageldesign kennt, in die Farbe.

Welche Farben harmonieren, ergibt sich beim Malen, sagt Richter. Doch zurück auf Start: Seit 18 Monaten hat Maren Richter ein neues Hobby für sich entdeckt, mit dem sie zudem ganz vielen Menschen eine Freude macht: das Bemalen von Steinen. „Die ersten vier, fünf habe ich noch selbst gesammelt“, schildert sie lebhaft, wie sie ihrem Hund bei Spaziergängen am Rhein gerne flache Steine ins Wasser warf und sie springen ließ. Beim Hinschauen habe sie immer wieder gedacht, dass man da auch schön etwas draufschreiben könnte.

Zuhause hat sie das mit Nagellack dann ausprobiert. Die fertigen Kleinodien habe sie Freunden gezeigt und sei auf großes Interesse daran gestoßen. „Einen der Prototypen habe ich noch“, sagt sie stolz. Mittlerweile bezieht sie die Steine in unterschiedlichen Größen, Farben und Beschaffenheiten vom Händler. Das Internet gibt Impulse und vor allem eine Riesenauswahl an sinnigen Sprüchen her, „weit über die Standards ‚Beste Mutter‘, ‚Liebste Oma‘ und so weiter hinaus“, formuliert die Künstlerin.