Brache freigeben

Für die Ketscher Wirtschaft ist das Gewerbegebiet Süd sehr wichtig: Es bietet die derzeit letzte Möglichkeit, neue Betriebe anzusiedeln oder bestehende zu erweitern. Mit einem vergleichsweise großen Abstand zu den Wohngebieten sind Lärm und Anlieferungen, wie sie nun einmal bei Gewerbegebieten dazugehören, einigermaßen verträglich – auch wenn einige Anwohner in der Karlsruher Straße bis heute über die Situation nicht glücklich sind. Doch gerade die kleineren Ketscher Betriebe, die das Rückgrat des Wirtschaftsstandorts bilden, sind hier im Vorteil: Sie verursachen keine massenhaften Lastwagenschlangen. Eine stärkere An- oder Umsiedelung lokaler Betriebe dürfte also im Interesse aller sein – gerade auch nach der aktuell beschlossenen Aufgabe des Großstandorts von Aldi Süd.

Doch gerade auf den letzten Metern ist die Entwicklung des Gewerbegebiets Süd ins Stocken geraten. Die großen Pläne der 21sportsgroup, die sowohl das Land als auch die Gemeindeverwaltung zunächst in Verzückung gebracht hatten, haben sich zerschlagen. Fast 70 000 Quadratmeter Fläche werden kaum genutzt, weitere 10 000 Quadratmeter stehen gar als Brache gänzlich leer.

Dieser letzte freie Bauabschnitt sollte möglichst bald umgewidmet werden. Denn wie auch immer die vertraglichen Bedingungen aussehen, scheint eine Entwicklung des Geländes nicht absehbar. So lange das Logistikzentrum nebenan faktisch leer steht, ist an eine Erweiterung wohl kaum zu denken. So mancher Betrieb aus der Region würde sich über die freie Fläche freuen. Eine unbürokratische Lösung, die Baulücke in Bauland umzuwandeln, könnte dem Gesamtprojekt Gewerbegebiet Süd einen versöhnlichen Abschluss ermöglichen.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.01.2021