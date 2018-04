Anzeige

Ketsch.Der Reisebilder-Vortrag von Ulrich Leist „Bretonische Verhältnisse“ lässt die Bretagne am heutigen Freitag um 19 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus neu entdecken, denn ein Kommissar führt durch die Region.

In „Bretonische Verhältnisse“, „Bretonische Brandung“, „Bretonisches Gold“, „Bretonischer Stolz“ und „Bretonische Flut“ lässt Jean-Luc Bannalec – ein Pseudonym – seinen etwas kauzigen Kommissar Dupin spannende Fälle lösen. Und da der Kommissar während seiner Ermittlungen am liebsten in Bars, Cafés und Restaurants einkehrt, bekommt man gleich noch eine Menge wertvolle Tipps für den längst fälligen Trip in die Bretagne. Im Eintrittspreis von 9 Euro enthalten sind Kostproben aus der bretonischen Küche. zg