Briefwahl beantragen

Ketsch.Bürgermeister Jürgen Kappenstein hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung wegen der Corona-Pandemie zur Briefwahl aufgerufen (wir berichteten) – wer per Briefwahl an der Landtagswahl am Sonntag, 14. März, teilnehmen möchte, muss den „Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins“ auf der Wahlbenachrichtigung unbedingt vollständig ausfüllen und handschriftlich unterzeichnen.

Alternativ und bequemer zum schriftlichen Wahlscheinantrag kann man auch den Internet-„Online-Antrag“ auf der Homepage unter www.ketsch.de nutzen. Die Verwaltung bittet um Beachtung, dass der Internet-„Online Antrag“ jedoch nur bis Freitag, 12. März, um 18 Uhr gestellt werden kann. mab

