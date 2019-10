Bücher und Medien zu Kilopreisen

Ketsch.Zum Tag der Bibliotheken am Donnerstag, 24. Oktober, öffnet die Gemeindebücherei von 10 bis 18 Uhr und bietet einen Bücherflohmarkt mit einer großen Auswahl an Romanen, Kinderbüchern und Sachliteratur an. Auch Musik-CDs und Spiele sind im Angebot: Alle Medien gibt es günstig zu Kilopreisen.

Jede Menge Neuerscheinungen stehen an diesem Tag zur Ansicht bereit, so dass die Besucher ganz in Ruhe stöbern und ihre Auswahl treffen können. Als besonderes Bonbon dürfen sich Leseratten so viele Bücher kostenlos vormerken, wie sie lesen möchten.

Ab 14 Uhr backt das Büchereiteam um Leiterin Barbara Breuner frische Waffeln – und Kaffee gibt es auch dazu. Um 15 Uhr gastiert das Kindertheater Doris Batzler mit dem Stück „Der Buchstabendieb“ – eine Detektivgeschichte für Kinder ab fünf Jahren zum Mitraten. Wer dafür noch Eintrittskarten zu 4 Euro pro Person möchte, müsse sich beeilen, teilt die Bücherei mit: Es gibt noch wenige Restkarten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.10.2019