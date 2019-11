Bürger sollen weiterhin mitwirken

ketsch.Wer an die Töpfe von Land und Bund ran möchte, kann zwar einfach den Finger heben. Doch um mit guten Erfolgsaussichten an Fördergelder zu kommen, ist ein Konzept notwendig, um nachzuweisen, wohin die Reise im Ort gehen soll. Der Gemeinderat beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung mit einem solchen und verabschiedete das Gemeindeentwicklungskonzept 2035 einstimmig.

Für die im

...