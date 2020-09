Bürgerdialog startet wieder im Café

Ketsch.Die Ketscher Grünen laden nach der Sommerpause wieder zum monatlichen Bürgerdialog ein. Der Bürgerdialog findet immer in der Woche vor der Gemeinderatssitzung statt und soll als offener Dialog und Austausch der Grünen Gemeinderäte und der Grünen Partei mit den Bürgern dienen. Aktuelle Themen aus dem Gemeinderat können genauso besprochen und erläutert werden wie die grundsätzlichen Fragen unserer Zeit in Bezug auf Soziales, Schule, Klima, Natur, und Zukunft.

Am Dienstag, 15. September, um 19.30 Uhr im Eiscafé am Markt sind alle Interessierten willkommen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Mehr über die Grünen in Ketsch und Kontaktinformationen finden sich unter www.gruene-ketsch.de. zg

