„Bürokratie lähmt uns“

Bundestagsabgeordneter Olav Gutting spricht über die Salierbrücke. © Zeuner

Ketsch.Ganz am Ende des Vortrags des Bundestagsabgeordneten Olav Gutting (CDU) kommt sie doch noch: Die Frage nach der Salierbrücke. In der wortwörtlich „Grünen Oase“ der Naturfreunde spricht Gutting vor 30 Gästen über Außen-, Innen- und ein wenig Lokalpolitik. Die 1956 aus „minderwertigem Stahl“ gebaute Brücke sei den Belastungen des gewachsenen Verkehrs ausgesetzt. Extrem in die Jahre gekommen, müsse dringend saniert werden, damit die Sicherheit gewährleistet bleibt.

Am Beispiel der langen Zeit, die es brauchte, bis die Entscheidung zur Sanierung gefällt wurde, stellt Gutting die „Tücken“ der Demokratie und Bürokratisierung heraus, „der wir Deutschen uns selbst unterziehen: Nicht nur bei Bauvorhaben, in vielen, auch den sozialen Fragen der Zeit, sind wir damit zeitlich nicht flexibel, wir lähmen uns durch die Bürokratie“. Wolle man heute eine Brücke sanieren, müsse man 30 Jahre im Voraus planen, so Gutting.

„Drei Schichten gehen nicht“

Die jetzige Sanierung sei bestimmt durch viel Handarbeit, weil Teile der Brücke schonend abgeschlagen werden müssten. Der Naturschutz bedinge, dass kein Gerüst aufgestellt werden dürfe, ein Hängegerüst an der Brücke installiert werden müsse. 20 Monate sollen die Arbeiten im Zwei-Schicht-Betrieb dauern. „Drei Schichten gehen nicht, weil unser Gesetz vorgibt, dass man nachts nicht über Wasser arbeiten darf“, erklärt Gutting.

„Die Ausschreibung ist noch nicht erfolgt, aber im Werden“, sagt der Bundestagsabgeordnete. Die ursprünglich angedachte Vollsperrung soll nach zwei Modellvorstellungen der CDU gelockert werden. Die erste Variante lässt den ÖPNV, Schüler und Krankentransporte weiterhin über die Brücke fahren, private Fahrten wären dann außen vor. Die zweite Version sieht eine Einbahn-Lösung für alle von der badischen auf die Pfälzer Rheinseite vor, bei der die Rückwege die mit der größeren Distanz über die Autobahn wären. Sie soll für die Bauzeit mit drei schmaleren Fahrbahnen für eine Entzerrung sorgen. „Das ist alles nicht optimal, aber besser als eine Vollsperrung“, unterstreicht er. Zeitgleich werde der Knotenpunkt Lußhof um eine Fahrbahn erweitert, die das Abbiegen nach Altlußheim und Ketsch entzerre. „Dass die Region zu beiden Seiten der Brücke stark belastet sein wird, steht außer Frage, eine wirkliche Alternative gibt es nicht“, sagt der CDU-Politiker. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.08.2018