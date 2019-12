Bummel über den Weihnachtsmarkt

Ketsch.Nachdem die Damen der Hausfrauengemeinschaft schon vor dem Bus mit einem Piccolo zur letzten Ausflugsfahrt in diesem Jahr empfangen wurden, ging die Tour nach Frankfurt zum Weihnachtsmarkt recht entspannt los.

Beginnend an der Hauptwache, weiter über den Liebfrauenberg, Paulsplatz und Römerberg bis hinunter zum Mainufer erstreckt sich der „Christkindchesmarkt“. Aufgrund seiner Größe und Besucherzahl sowie seines Alters zählt er nicht nur zu einem der schönsten, sondern auch zu einem der bedeutendsten Weihnachtsmärkte in Deutschland.

Am Abend konnten die Frauen dem Glockenspiel der Nikolaikirche und dem „Christ The King Choir“ auf der Bühne am Römerberg lauschen. An einigen der rund 200 Stände wurden Beth- und Quetschemännchen angeboten, welche auf eine jahrhundertealte Tradition zurückblicken können. Durchgefroren, aber beseelt – nicht nur vom Glühwein – ging es für die Frauen abends in die Enderlegemeinde zurück. bs

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 18.12.2019