Bundesligaspieler siegen

Ketsch.Der große Saal des Gasthauses „Adler“ war beim Nikolausturnier des Bridgeclubs mit 60 Teilnehmern auf allen Plätzen besetzt. Vorsitzender Reinhard Max wünschte allen Teilnehmern einen harmonischen, aber auch spannenden Bridgenachmittag, schließlich galt es, gegen die frischgebackene deutsche Meisterin im Paarturnier Anja Alberti mit ihrem Partner Nikolaus Bausback anzutreten. Eine echte Herausforderung, waren sich alle Teilnehmer des Nikolausturniers einig .

Auch Elke Weber, die bei den deutschen Paarmeisterschaften den dritten Platz belegte, nahm an diesem besonderen Turnier teil. Zudem hatte an den Tischen das Ehepaar Andrea und Sebastian Reim Platz genommen, die beide in der Bundesliga spielen.

Langjährige Treue belohnt

Bevor es schließlich mit den Karten an den Tischen ernst wurde, bat Vorsitzender Max noch vier Damen des Bridgeclubs zu sich, die auf eine 40-jährige Mitgliedschaft im Verein zurückblicken. Mit einer Urkunde und einem Blumenstrauß für jede der Geehrten, beglückwünschte er Christel Assmann und Clare Hanumanthiah. Anneliese Schöneck und Renate Wagner waren an diesem Tag verhindert.

Nun startete das Turnier, dessen Leitung einmal mehr in den bewährten Händen von Markus Eble lag. Eble erfüllte seine Aufgabe sicher und kompetent und hatte am Ende sehr schnell die Sieger des Nachmittags ermittelt. Gewinner des Turniers war das Ehepaar Reim. Den zweiten Platz belegten Anja Alberti mit Nikolaus Bausback und die drittplatzierten Sieger hießen Elke Weber und Markus Eble.

Schnapszahl mit Präsent belohnt

Und beim Nikolausturnier kamen nicht nur die Teilnehmer, die vordere Plätze einheimsten, in den Genuss von repräsentativen Geschenken, sondern auch die Paare, die die Plätze der Schnapszahlen elf und 22 landeten, erhielten eine Aufmerksamkeit.

Die Mitglieder betonten, dass sie sich schon auf das Jahresabschlussturnier freuen, das am Freitag, 21. Dezember, ausgetragen wird und das ebenfalls zu den winterlichen Höhepunkten des Clublebens gehört. Bei dieser Turnierveranstaltung werden die Sieger der Clubmeisterschaften geehrt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 08.12.2018