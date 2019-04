Bunter Frühlingsstrauß an Melodien

Ketsch.Einen Hörgenuss nach dem anderen spielten die Musiker Manfred Wöhr (Geige) und Dieter Klee (Klavier) aus Hockenheim beim Altennachmittag im Haus der Begegnung. Sie starteten ihr kleines Hauskonzert mit „Grüß euch Gott, alle miteinander” aus der Operette der Vogelhändler von Karl Zeller und luden bei den folgenden Volksliedern zum Mitsingen ein.

Nach „Alle Vögel sind schon da” dirigierte Manfred Wöhr den Kanon „Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder“. Im Volkslied „Ännchen von Tharau” richteten sich alle Sinne auf anhaltende Liebe, Betrübnis, Krankheit und Pein. Der Überlieferung zufolge soll es die Person Ännchen vor rund 400 Jahren tatsächlich gegeben haben. Sie lebte bei ihrem Patenonkel in Königsberg, mit dem auch der Dichter Simon Dach verkehrte. Er schrieb das Lied mit sage und schreibe 17 Strophen, an deren Enden immer wieder das Loblied auf Ännchen gesungen wird: „Ännchen von Tharau, mein Reichtum, mein Gut, du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut.“ Musikalisch freuten sie sich des Lebens, wanderten in Gottes schöne Welt und hießen den Mai willkommen.

Manfred Wöhr lobte das schöne, alte Volksliedergut und bedauerte, dass in den Schulen keine derartigen Lieder mehr gesungen werden. Sodann spielten sie Klassiker, die jeder gerne hört, wie „Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre“ von Ludwig van Beethoven, Robert Schumanns „Träumerei“, oder im Dreivierteltakt die Menuette von Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven.

„Wien, du Stadt meiner Träume“

Im dritten Teil spielten sie „Wien, du Stadt meiner Träume“, ließen zur Erinnerung an Robert Stolz im Prater die Bäume blühen und führten per Fiaker durch den Frühling in Wien. „Ja, ja der Wein ist gut, i‘ brauch kein’ neuen Hut“ erinnerte an die edlen Tropfen der dortigen Region. Nach „Da streiten sich die Leut herum“ nahmen die Musiker Abschied von Wien und intonierten aus Karl Zellers Vogelhändler „Schenkt man sich Rosen in Tirol“. In das Abschlusslied „Auf Wiedersehn, auf Wiedersehn, bleib nicht so lange fort“ stimmten alle Senioren begeistert ein, sie hätten Manfred Wöhr und Dieter Klee noch gerne länger zugehört.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.04.2019