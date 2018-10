Camper Kollek verwahrlost mit Niveau

Ketsch.Wenn sich Gerald Kollek mit Harley-Fahrern anlegt, dann ist „Gerald Kollek Late Night Show“ im Central Kino. Und dann müssen selbst diese harten Männer mit ihren kostspieligen Maschinen mal einen Seitenhieb aushalten.

Die mangelnde Lust der Harley-Davidson-Beweger den sonst üblichen Gruß unter Zweiradenthusiasten zu erwidern, machte der Kabarettist jedenfalls daran fest, dass das Handzeichen womöglich in seiner Bedeutung verwechselt und als Eingeständnis interpretiert wird, man könne den Kredit fürs Motorrad nicht mehr bedienen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, und so beließen es die Harley-Fahrer im Saal auch bei lautem Murren.

Man kann Gerald Kollek solcherlei Neckerei getrost verzeihen, schließlich schont der Speyerer auch sich selbst nicht. Er kann über sich lachen und herrlich über sein jüngstes Urlaubserlebnis erzählen.

Es gehörte zu einem der vielen Höhepunkte der zweiten Showauflage, als der Stimmenimitator von der Motorradreise nach Biarritz berichtete. Während das Wetter in hiesigen Gefilden Anleihen beim Jahrhundertsommer machte, fuhr Kollek geradewegs in den Regen des französischen Seebads.

Und auch Campen will gelernt sein. Im Budget war das Zwei-Mann-Zelt für 29,90 Euro noch drin. Auch das Komforterlebnis beim Probeliegen erschien völlig ausreichend. Doch die Luftmatratze, die das Versprechen, sich selbst mit Luft zu füllen, erst gar nicht einlöste, hievte den zarten Körper des Protagonisten bis an die Zeltdecke.

Für Kollek steht fest: „Campen ist Verwahrlosung auf hohem Niveau.“ Deshalb trieb es ihm auf der Rückreise auch die Tränen in die Augen, als er sich ein Hotel gönnend mit einem Zimmer mit Teppichboden und Tagesdecke auf dem Bett konfrontiert sah.

„... nicht mehr so oft wählen“

Gerald Kollek, „der arbeitslose Therapeut von Andrea Nahles“, wie er angekündigt wurde, ließ als Horst Seehofer die vergangene Wahl in Bayern Revue passieren. „Wir haben verstanden und werden nicht mehr so oft wählen“, versicherte da der Bundesinnenminister und CSU-Chef. Und dass die SPD bestens mit dem Ergebnis zurechtkomme, dafür stehe schon die Vorsitzende Andrea Nahles ein, die bei insgesamt 20 Semestern Studium mit einer Arbeit mit dem Titel „Funktion von Katastrophen im Serien-Liebesroman“ abgeschlossen habe. Sie kenne sich also mit Katastrophen bestens aus.

Kollek befand als Alt-Kanzler Gerhard Schröder, dass der Sozialstaat an Größe gewinne, je mehr weniger verdienen. Er schlüpfte in die Rolle von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die unter „apropos Seehofer“ meinte, „nicht das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht“. Und Seehofer wiederum versicherte, „ich habe nichts gegen die Frau, aber auch nichts, das hilft“.

Talk-Gast Susan Horn machte wahrlich Werbung für die Hommage an Joy Fleming „Iwwer die Brick“, die im Schwetzinger „Theater am Puls“ Premiere feierte und nun im Mannheimer „Schatzkistl“ zu erleben ist. Mit „Neckarbrückenblues“ und „Oh Kall, oh Kall“ begeisterte sie, begleitet von Hans Friedebach, mit ihrer Wahnsinnsstimme das Publikum.

Die Besucher im vollen Kinosaal waren mehrfach ins Programm eingebunden. Sie durften ihre Fragen an Gerald Kollek und Susan Horn in der Pause auf Zettel schreiben, ehe der Kabarettist geeignete auswählte – die Sonntagsfrage an die Sängerin gehörte nicht dazu. Beim Kiosk-Spiel traten zwei Publikums-Teams gegeneinander an, mussten Begriffe, die die Besucher pantomimisch darstellten erraten. Und die Gäste halfen Horn und Kollek, indem sie Musikstücke, die die beiden per Kopfhörer vernahmen und nur durch Summen wiedergaben, errieten.

Mit Ukulele bewaffnet – Männer wüssten, dass nicht allein die Größe zähle – wusste der Stimmenimitator am Ende der Show zu gefallen. „Mettworschd“, in Abwandlung des „Tears for Fears“-Klassikers von 1982 „Mad World“, ging hervorragend rein, quasi in Ohren und durch die Gedärme.

Insgesamt ist die Kollek-Show im Central ein zu seltenes Vergnügen. Freilich sind sämtliche Macher im Hobby auf den Spuren berühmterer Late-Nights und opfern einiges an Freizeit. Doch da sich Gerald Kollek bis zum Frühjahr verabschiedete, wird ein halbjähriger Turnus veranschlagt. Die erste Show war im März. Um ein Stammpublikum zu generieren, ist ein mindestens vierteljährlicher Rhythmus von Vorteil. Auch programmliche Synergieeffekte und Routine wären dann besser zu erzielen. 15 Euro für drei Stunden Unterhaltung bringen echte Fans auch alle drei Monate auf.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 22.10.2018