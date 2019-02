Central Kino ist ein Teil ihres Lebens

KETSCH.„Ach Gott, hier sind sie ja auch!“, das ist ein Satz, den Gabriele „Gabi“ Gehres häufig hört, den sie lächelnd annimmt. Dabei, so sagt sie selbst, ist sie nicht der Mensch, der gerne im Rampenlicht steht: „Ich brauche das nicht, aber ich helfe gerne an vielen Stellen mit, am liebsten im Hintergrund.“ Dass sie dabei von den Menschen an ganz vielen Positionen registriert wird, ist ihr manchmal

...