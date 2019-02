„Chaos Gang“ gewinnt

Ketsch.Die Begeisterung war schon von weitem zu hören. 200 Grundschulkinder, von der ersten bis zur vierten Klasse, der Neurottschule erlebten mit dem traditionsreichen Spieleturnier in der Neurotthalle einen Schultag der besonderen Art. Auf dem Stundenplan stand nur Gefängnisball und es schien den Mädchen und Jungen gleichermaßen zu gefallen. Die Leidenschaft, mit der die Schüler ans Werk gingen, schien jedenfalls kaum Grenzen zu kennen. Die beiden Sportlehrerinnen Ulrike Christ und Kathrin Grimm hatten durchaus etwas Mühe, die Schülermeute zu bändigen.

Gespannt wie Flitzebogen standen sich die Mannschaften gegenüber und warteten auf den Anpfiff. Im Spiel waren drei Bälle, mit denen sich die Mannschaften, ähnlich wie bei Völkerball, abwerfen mussten. Gelang dies, mussten sie ins Gefängnis, bestehend aus einer Bank hinter der gegnerischen Mannschaft. Schafften sie es hier, einen Ball zu fangen, durften sie wieder auf das Feld. Und wenn es noch klappte, den Ball in den Basketballkorb zu werfen, waren alle befreit.

„So macht Schule richtig Spaß“

Es war ein Spiel, das offensichtlich zündete und viel Spaß machte. Die zehnjährige Ranin war genau wie ihre gleichaltrige Freundin Jamila von dem Spiel begeistert. „So macht Schule richtig Spaß.“ Ein Satz, den hier wohl alle unterschrieben hätten. In der Gruppe der Erst- und Zweitklässler standen am Ende übrigens „Chaos Gang“ gefolgt von den „Titans“ und den „Knochenbrecher“ auf dem Siegertreppchen. Aber egal wer hier gewonnen hat, Spaß gemacht hat es jedem. Auch wenn beim einen oder anderen ein paar Tränchen flossen. Vor allem bei einigen Jungs stand die Leidenschaft etwas quer zum Ergebnis. Am Ende waren alle glücklich. Für den neunjährigen Emir sind solche Schulstunden einfache tolle Stunden.

Im kommenden Jahr, so Christ, stünde übrigens wieder die Turngala an. Und auch hierbei, so Grimm, würden die Schüler wieder mit viel Leidenschaft ans Werk gehen. Dass der Bewegungsdrang ein natürlicher Drang ist und viel Spaß macht, wurde in der Neurotthalle einmal mehr dick unterstrichen. ske

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.02.2019