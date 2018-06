Anzeige

Ketsch.Für die Chormitglieder geht am Sonntag, 24. Juni, um 19 Uhr in der Kirche St. Sebastian ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Einmal den „Messias“ singen zu dürfen, haben sich viele der Sänger des Chors „Cantiamo“ aus Ketsch lange gewünscht. Das Oratorium „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel gehört zu den populärsten Beispielen geistlicher Musik des christlichen Abendlandes.

„Cantiamo“ ist aus der Tradition, dieses Werk in der Vorweihnachts- oder Fasten- und Osterzeit aufzuführen, bewusst ausgebrochen und hat sich im Kirchenjahr den Johannistag, den Geburtstag Johannes des Täufers, als Aufführungsdatum ausgewählt.

Der Chor setzt eine bereits lieb gewordene Tradition fort: Gemeinsam mit dem Jugendchor der Musikschule Hockenheim „Vocal Offspring“ wird der Gesamtchor eine Stärke von etwa 90 Sängern erreichen. Für diese seit Jahren erfolgreiche Kooperation wurde „Cantiamo“ 2016 bereits für sein Vivaldi-Konzert mit dem Badischen Chorpreis ausgezeichnet.