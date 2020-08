Chris Brocke mit überwältigender Mehrheit gewählt

Bruchsal/Schwetzingen/Ketsch.In den klimatisierten Räumen des Bruchsaler Golf-Restaurants gab es bei der Nominierung des FDP-Bundestagskandidaten für den Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen keine heißen Diskussionen. Mit überwältigender Mehrheit und nur einer Enthaltung votierten die Freien Demokraten für den 21-jährigen Chris Brocke aus Ketsch und kürten ihn zum Bewerber der FDP für den Deutschen Bundestag.

Unter der souveränen Sitzungsleitung des Obergrombacher Heiko Zahn, Kreisvorsitzender der FDP Karlsruhe-Land, wurde die Versammlung in knapp einer Stunde abgewickelt.

„Deutschland war überfordert“

In seiner Bewerbungsrede unterstrich Chris Brocke, der seit drei Jahren Mitglied der FDP ist und auch einen Sitz im Gemeinderat der Enderlegemeinde innehat, seine politischen Schwerpunkte. Mit Blick auf die notwendige Digitalisierung forderte Brocke einen bundesweiten Ausbau des Glasfasernetzes und der digitalen Verwaltung.

„Gerade während der Corona-Krise haben wir gesehen, dass Deutschland in dieser Hinsicht total überfordert war“, betonte Chris Brocke, der am 1. Oktober ein duales Studium bei der Heidelberger Stadtverwaltung beginnen wird. Zuletzt erhielt er bei einem zweijährigen Bachelor-Studium an der Universität Heidelberg Einblicke in die politischen Verhältnisse Osteuropas und erlernte auch die russische und die bulgarische Sprache.

Grußworte beim Mitgliedertreffen der Freien Demokraten sprachen die beiden Landtagskandidaten der Wahlkreise Bruchsal und Schwetzingen, Timo Imhof und Holger Höfs. Der Bruchsaler FDP-Ortsvorsitzende Imhof überbrachte die Grüße des Bundestagsabgeordneten Christian Jung, der sich im Urlaub befindet.

„Hätte man anders lösen können“

Angesprochen wurden auch aktuelle Themen der Bundespartei. Dabei kritisierte Heiko Zahn auf eine entsprechende Anfrage den Stil der vorgesehenen Abwahl der bisherigen Generalsekretärin Linda Teuteberg durch FPD-Chef Christian Lindner. Denn: „Das hätte man auch anders lösen können“, sagte der Kreisvorsitzende.

Wenig Verständnis offenbarten die FDP-Mitglieder wegen der Doppelrolle des möglichen Nachfolgers Volker Wissing: Der möchte neben der künftigen Leitung des Generalsekretariats auch weiterhin Minister und stellvertretender Ministerpräsident im Nachbarland Rheinland-Pfalz bleiben. klu

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.08.2020