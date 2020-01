Christbäume werden gesammelt

Ketsch.Weihnachten ist vorbei und die Christbäume haben ausgedient. Der Ortsverein des Roten Kreuzes (DRK) führt daher am Samstag, 11. Januar, eine Sammelaktion von Weihnachtsbäumen im gesamten Gemeindegebiet durch. Die Bäume, die frei sein müssen von jeglichem Schmuck, sollen bis 8.30 Uhr zum Abholen gut sichtbar auf den Gehweg vor dem Grundstück gestellt werden. Sie werden gegen Entrichtung einer Spende mitgenommen.

Um das Einsammeln der Spenden zu erleichtern, wird darum gebeten, Name und Anschrift auf einen Zettel zu schreiben und diesen am Baum zu befestigen. Bitte allerdings in keinem Fall Geld am Baum anbringen. Helfer des DRK werden dann die Spende einsammeln. Das DRK selbst ist am Sammeltag von 9 bis 15 Uhr unter Telefon 06202/6 80 90 erreichbar. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.01.2020